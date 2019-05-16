Зеленский отреагировал на решение Рады об инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады назначить его инаугурацию на 20 мая.

«Наконец-то! Определен день Х – 20 мая!» – сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

Шоумен дал понять, что согласен с назначенной датой и уже в понедельник в 10:00 утра он принесет присягу украинскому народу, а также «официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины».

Ранее Верховная рада Украины назначила церемонию вступления в должность главы государства на 20 мая.

Напомним, сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге именно 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

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