Москва не получала приглашения на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала приглашения Киева на церемонию вступления в должность Владимира Зеленского 20 мая.

Он также не знает, будет ли глава российского государства Владимир Путин входить в контакт с Зеленским после его инаугурации.

«В настоящий момент мне не известно о каких-либо планах о проведении контактов (встречи или телефонного разговора Путина с Зеленским) и также, насколько я знаю, не было никаких приглашений ни на каких уровнях (на инаугурацию)», – сказал Песков, передает ТАСС.

Песков также затруднился ответить на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, передает РИА «Новости».

Между тем, стало известно, что президент Польши Анджей Дуда на данный момент не планирует посещать церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Церемония инаугурации Зеленского в качестве президента Украины состоится 20 мая в Киеве.

Сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге именно 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, очередные выборы народных депутатов намечены на 27 октября этого года, полномочия старого парламента продлятся до 27 ноября. Это значит, что крайний срок для досрочного роспуска 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады. Таким образом после инаугурации у Зеленского останутся считанные дни, чтобы принять решение о роспуске Рады.