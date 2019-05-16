В Германии объяснили необходимость строительства «Северного потока – 2»

Проект «Северный поток – 2» повысит энергобезопасность потребителей в Европе, заявил коммерческий директор немецкой компании Uniper Кит Мартин.

«Мы не считаем его (газопровод) механизмом, который отбирает у конкурентов преимущество. Мы рассматриваем этот проект в качестве источника безопасных поставок», – пояснил Мартин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «Северный поток – 2» сформирует основную инфраструктуру для транспортировки энергоносителей и позволит надежно обеспечить потребителей поставками.

«Мы привержены этому проекту», – заключил коммерческий директор Uniper.

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».