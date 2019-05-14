Главу Конституционного суда Украины отправили в отставку

На Украине проголосовали за отставку главы Конституционного суда (КС) страны Станислава Шевчука, рассказал источник.

За увольнение Шевчука отдали голоса 12 судей, в настоящее время постановление об отставке готовится к подписи, передает УНИАН.

Отмечается, что в марте судьи КС Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко поставили под вопрос пребывание Шевчука в должности главы суда после отмены статьи о незаконном обогащении, заявив, что оно может привести к разрушению конституционного правосудия. Судьи обратили внимание, что глава КС использует свои возможности в личных интересах. В апреле постоянная комиссия по вопросам регламента и этики КС нашла основания для увольнения Шевчука в связи с «существенным дисциплинарным проступком и грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями».

Ранее сообщалось, что судьи выразили Шевчуку недоверие. В начале мая США отказали ему в открытии визы из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.

Шевчук принял присягу судьи КС 13 марта 2014 года. 21 февраля 2018 года он был избран главой КС Украины.