На Украине выразили недоверие главе Конституционного суда страны

Судьи выразил недоверие главе Конституционного суда (КС) Украины Станиславу Шевчуку, который должен принимать присягу новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в КС Украины, выражение недоверия пока не означает отставку Шевчука: сейчас судьи проводят заседание по этому вопросу.

Отмечается, что Шевчук принял присягу судьи КС 13 марта 2014 года. 21 февраля 2018 года он был избран главой Конституционного суда Украины.

Ранее США отказали Шевчуку в открытии визы из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.

Напомним, Зелеснкий предположил провести инаугурацию 19 мая, но депутаты Рады настаивали на 28 мая. По закону инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.