Бабченко заподозрили в «паразитировании на украинском фронте»

Украинские волонтеры обратили внимание на пост российского журналиста Аркадия Бабченко, в котором он якобы собирает военное обмундирование для силовиков; Бабченко предложили не «паразитировать на украинском фронте».

Речь о посте Бабченко, в котором он просит «бронежилеты, шлемы, обвесы, прицелы и прочую нужную специальную экипировку».

Волонтер Диана Макарова заметила, что сейчас для нужд фронта такие вещи не собирают, это было актуально для 2014 года. Сейчас нужны некоторые строительные материалы, некоторые автоинструменты, автомобили, беспилотники, принтеры и ноутбуки, автозапчасти.

«И тут вдруг – броник, каски, обвесы и прицелы. Привет из 14-го года некий, дежавю, ей-богу. И мы задумались – что бы это могло быть?» – написала она.

Макарова рассказала, что Бабченко появлялся на фронте последний раз в 2014 году, когда его избили сами украинские силовики и запретили появляться на линии соприкосновения. С тех пор его не видели в зоне боевых действий.

Макарова предложила несколько версий, зачем Бабченко выставил такую просьбу. Первая – Бабченко просто обманули. Вторая – что кто-то пытается таким образом восполнить недостачу определенного количества военного оборудования. Третья – Бабченко решил «таким образом подтолкнуть свой краудфандинг».

«Кушать хочется, а вдруг призыв о бедных солдатиках, или спецах, которые вот прямо сейчас пойдут в бой, совсем без броников и касок, и сработает?» – написала Макарова.

Четвертая версия – это заявка от СБУ, которые в свое время организовали его «убийство». Она добавила, что в посте Бабченко ни намека на подразделение, которое в этом нуждается. Также нет ни одного отчета за потраченные деньги.

«А не пора ли нам всем разъяснить Аркаше Бабченко, что паразитировать на украинском фронте, будучи нефронтовим русским журналистом – оно не хорошо?» – написала она.

На странный пост Бабченко обратил внимание и медиаэксперт Анатолий Шарий.

«Некое воинское подразделение внезапно вернулось в 2014 год и ему опять нужны бронежилеты и прочие штуки. Так как обратиться им больше не к кому, обратились к главному волонтеру страны. А кое-кто, пользуясь потрясающей «мудростью» своих читателей, решил пополнить запасы подкожного жира», – написал он.

Шарий обратил внимание на то, что Бабченко просит о переводе не на какой-то третий счет, а прикладывает собственные счета.