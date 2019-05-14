В «Татнефти» прокомментировали данные о применении хлорорганики

«Татнефть» не использует органические хлориды при добыче нефти; сдаваемое в систему «Транснефти» сырье соответствует техническим нормам, заверили в компании.

В компании заявили, что «Татнефть» никогда ни для каких целей не использовала и не использует хлорорганику, в том числе и для нефтеотдачи», передает ТАСС.

Так, согласно данным лабораторных исследований проб нефти, в том числе повторно арбитражных, «никаких отклонений от норм при сдаче нефти на приемо-сдаточных пунктах «Татнефти» в систему «Транснефти» не зафиксировано».

Подчеркивается, что «Татнефть» не поставляет нефть непосредственно в нефтепровод «Дружба», компания сдает нефть в систему «Транснефти», в которой затем формируются грузопотоки нефти».

«Качество нефти в химико-аналитической лаборатории определяется в присутствии принимающей стороны и подтверждается подписями сторон (в данном случае, «Транснефть» и «Татнефть» соответственно)», – заключил представитель компании.

Ранее бизнесмен Роман Трушев, один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлоорганикой, сказал в интервью газете «Коммерсант», что, по его данным, многократное превышение хлоридов в апреле было зафиксировано в нефти, сдаваемой «Татнефтью».

«Я располагаю достоверной информацией, что содержание хлорорганики в нефти «Татнефти» достигало 2700 ppm в апреле», – заявил он.

Ранее Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в Евросоюз и на Украину. «Укртранснафта» сообщила о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», а 6 мая – о поступлении чистой нефти.

По делу о загрязнении нефти арестовали четырех человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД