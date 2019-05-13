Представлен новый логотип группы «Ленинград»

Музыкант Сергей Шнуров представил новый логотип группы «Ленинград».

Лого, разработанному дизайнером Артемием Лебедевым, Шнуров посвятил песню, показав клип на нее в своем Instagram.

Новый символ «Ленинграда» представлен на сайте студии Лебедева, где также можно увидеть футболки и кепки с логотипом.

Напомним, Шнуров объявил о роспуске «Ленинграда». По его словам, группа полностью реализовала себя в России, а возможности развиваться за пределами страны нет из-за формата группы.

Ранее Лебедев рассказывал, как в 2011 году его студия работала по заказу «ВКонтакте» над логотипом соцсети, который не был утвержден.