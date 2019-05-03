Артемий Лебедев рассказал, как Дуров утверждал «позорный» логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что в 2011 году его студия работала по заказу «ВКонтакте» над логотипом соцсети, однако утвержден в итоге был вариант, который нарисовал сам Павел Дуров.

Лебедев рассказал в своем блоге, его студия создала более 400 вариантов логотипа, но «титаническая работа» завершилась «тем, чем обычно заканчивается у нас в стране дизайн». По его словам, «главный» нарисовал ручкой свой вариант и отдал дизайнерам, чтобы они работали в этом «направленьице».

Дизайнер отметил, что в итоге этот вариант и был утвержден. Студия Лебедева отказалась от своего авторства. Сам логотип он назвал «куском абсолютно беспросветного позора».

Он также показал фото логотипа, предложенного Дуровым, и варианты, предложенные его студией.