Зверев пришел в суд по делу о пикете в защиту Байкала в короне

Стилист Сергей Зверев пришел в Тверской суд Москвы, где рассматривается дело о нарушении им правил проведения одиночного пикета, в короне.

Поддержать артиста пришло большое количество слушателей, на входе случилась давка. Среди них были замечены еще три девушки в коронах на голове, они так и прошли в зал заседаний. Зверев же перед входом в помещение свой головной убор снял, передает РИА «Новости».

Позже он надел корону обратно, объяснив, что без нее чувствует себя «как без трусов», сообщает «Пятый канал».

«В этой короне я пикетировал. Это мое оружие, моя защита против несправедливости и коррупции», — объяснил он журналистам, пишет «Московский комсомолец».

«Я стоял на Красной площади с плакатом в защиту достояния России и всего мира – озера Байкал, я никому не мешал, никого не оскорблял, я защищал свою родину», – добавил Зверев.

3 марта Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода на Байкале. Позже стилист сообщал, что его вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 часть 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей либо до 40 часов обязательных работ.

В марте Кировский районный суд Иркутска приостановил начавшееся в январе строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. Положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, признана незаконной. В мае застройщик подал апелляцию на это решение. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура также оспаривает законность выделения администрацией Култукского муниципального образования участка под строительство завода. Арбитражный суд Иркутской области назначил очередное судебное разбирательство на 27 мая.