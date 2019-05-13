Суд оштрафовал Зверева за одиночный пикет у Кремля

Тверской суд Москвы назначил Сергею Звереву административный штраф в размере 15 тыс. рублей, признав стилиста виновным в нарушении правил одиночного пикета на Красной площади.

«Тверской районный суд Москвы признал Зверева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей», – сказала представитель суда, передает ТАСС.

Ранее в понедельник Зверев пришел в Тверской суд Москвы, где рассматривается дело о нарушении им правил проведения одиночного пикета, в короне, объяснив, что без нее чувствует себя «как без трусов».

3 марта Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода на Байкале. Позже стилист сообщал, что его вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 часть 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей либо до 40 часов обязательных работ.