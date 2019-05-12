Белоруссия решила возобновить переговоры с МВФ о выделении кредита

Белоруссия в этом году намерена «принципиально обсудить направления», по которым власти республики готовы сблизить свои позиции с Международным валютным фондом (МВФ) для получения кредита, сообщил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

По словам белорусского чиновника, во время апрельского визита делегации Белоруссии на сессию МВФ в Вашингтон конкретных переговоров о концепции будущей программы кредитования не проводилось, передает ТАСС.

«В течение этого года нужно еще раз принципиально обсудить направления, по которым мы готовы сблизить свои позиции», – заявил белорусский министр в эфире телеканала «Беларусь-1».

При этом министр экономики Белоруссии признал негативный опыт МВФ на Украине, «где резкое повышение тарифов [ЖКХ] породило сильный кризис неплатежей».

Вместе с этим он утверждает, что тема повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и приватизации госпредприятий на переговорах с МВФ якобы больше не поднимается.

Напомним, в августе прошлого года Лукашенко раскритиковал позицию прежнего правительства республики, которое занимало «безмозглую позицию» по тарифам в сфере ЖКХ во время переговоров с МВФ о выделении кредита.

В октябре 2016 года Лукашенко заявлял, что все требования МВФ при обсуждении новой кредитной программы на 3 млрд долларов сводятся к немедленному повышению тарифов и отмены роста зарплаты. Еще ранее от отмечал, что граждане Белоруссии не выдержат шоковой терапии экономики и начнут «устраивать Майдан».

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