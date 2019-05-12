Стрельба произошла во французском Амьене

Во французском городе Амьен в ночь на воскресенье, 12 мая, произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, стрельба началась в здании общественной организации и затем продолжилась на улице, передает ТАСС, отмечая, что название организации не уточняется.

Всех пострадавших госпитализировали, четверых отпустили после оказания медицинской помощи. Два человека остаются в больнице, их жизням ничто не угрожает.

Причины инцидента в настоящее время не установлены, прокуратура начала расследование.

В апреле во Франции задержали двух мужчин по подозрению в подготовке теракта в детском саду.