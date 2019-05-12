Доренко знал о своем диагнозе

Журналист Сергей Доренко, умерший в четверг от разрыва аорты, знал о своем диагнозе, который привел к смертельному исходу, сообщил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

«По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своем диагнозе», – передает его слова ТАСС.

Мамонтов отметил, что не знает, как журналист поддерживал здоровье и лечился. Он подчеркнул, что Доренко, зная о диагнозе, продолжал жить полной жизнью.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Причиной смерти был назван разрыв аорты вследствие аневризмы. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится, так как нужно проведение «повторной судебно-медицинской экспертизы».

Мамонтов сообщал, что повторная судебно-медицинской экспертиза тела Сергея Доренко может занять около недели.