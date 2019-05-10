Власти Мурманской области начали выплаты пострадавшим при ЧП в Шереметьево

Врио главы Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе начались выплаты пострадавшим и родственникам погибших 5 мая в авиакатастрофе в Шереметьево.

«Семнадцать человек получили первые выплаты, процесс отработки документов продолжается. Единый центр оформления работает в областном правительстве, справки выдаются без госпошлин пакетами документов», – сообщил политик на своей странице в соцсети Facebook.

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Центр оформления необходимых для выплат документов работает в здании правительства Мурманской области, в том числе в выходные.

Врио главы Мурманской области также сообщил, что «в состоянии обеих северянок, которые находятся в тяжелом состоянии в больницах Москвы после трагедии с самолетом, есть положительная динамика».

«Огромное спасибо врачам! Это главная новость сегодняшнего штаба», – отметил врио губернатора.

5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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