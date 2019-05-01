На Украине назвали мову и вышиванки символами упадка

Бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что украинизация разрушает промышленность на юго-востоке страны, а мова и вышиванки стали для многих граждан символами колоссального упадка и регресса.

Волошин написал в статье для издания «Главред», что политика украинизации затронула юго-восток страны еще в 1990-е годы.

Со временем вместо новых заказов для судостроительного завода «Океан» в Николаеве, высоких зарплат и инвестиций в модернизацию производства штат работников завода сократился с 10 тыс. до 500 человек, а большинство тех, кто еще недавно знали, что такое судостроение, уехали на заработки в Польшу и Россию.

В итоге в стране, где строили флагманы российского флота и китайского флота, президент Петр Порошенко торжественно спускает на воду катера размером меньше его яхты.

Таким образом, вышиванки и мова стали для огромного числа украинцев символами колоссального упадка и регресса, констатировал дипломат.