Ополченцы под Донецком уничтожили позицию ВСУ противотанковой ракетой

В Донбассе военнослужащий украинской армии был убит после попадания противотанковой ракеты, сообщили украинские СМИ.

После выстрела ополченцев ракета попала в одну из позиций, где находились трое бойцов, один из которых – с позывным «Механ» – погиб мгновенно, передает канал ТСН.

«Работали вражеские гранатометы и стрелковое оружие. Наши ребята отвечали из противотанкового гранатомета. Когда мы попали по их позициям, противник ответил противотанковой ракетой», – рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

Двое других находившихся рядом военнослужащих получили ранения и были отправлены в больницу.

Напомним, в начале апреля стало известно о гибели известной украинской пулеметчице Яны Червонной с позывным «Ведьма», воевавшей в нацбатальоне «Донбасс». Она погибла от попадания ПТУР в блиндаж во время обстрела на линии соприкосновения.