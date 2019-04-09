Магас попал в топ-10 городов России с лучшей экологией

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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

Победа Порошенко без масштабных фальсификаций не представляется возможнойФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировкиФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдиа вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...

У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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            Магас попал в топ-10 городов России с лучшей экологией

            9 апреля 2019, 17:29

            Текст: Анастасия Норина

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            Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ» приводит несколько национальных рейтингов, согласно которым Северо-Кавказский регион показывает хорошие результаты в экологии, в активном отдыхе и в спорте.

            Систематическое участие Северного Кавказа в различных официальных ежегодных рейтингах призвано повысить его узнаваемость, пишет интернет-газета «Ингушетия».

            Межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ» при взаимодействии с ведущими экспертами-практиками в сфере брендинга территорий был подготовлен аналитический обзор направлений продвижения преимуществ СКФО в различных федеральных рейтингах.

            Директор по продвижению территорий Коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев рассмотрел специализированные всероссийские рейтинги в сфере экологии, спорта и активного отдыха, которые на данный момент не выходят в силу различных обстоятельств.

            Северо-Кавказский регион оказался в ежегодном «Экологическом рейтинге российских городов», сформированным Минприроды России на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Рейтинг учитывал критерии семи ключевых сфер экологии городов: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

            В топ-10 городов с лучшей экологией попали сразу три города Северного Кавказа: Магас (4 место), Грозный (8 место) и Владикавказ (10 место). В рейтинге учитывались только столицы регионов. Это говорит о том, что на Северном Кавказе благоприятная экология, один из ключевых современных элементов комфортной городской среды.

            Добиться благоприятной экологической обстановки в Магасе удалось за счет внедрения новой системы подземного хранения мусора. В городе имеются экотерминалы, предназначенные для сбора люминесцентных ламп. Также в Магасе запущены проекты с использованием солнечных батарей. В городе удалось полностью избавиться от свалок. Также в столице Ингушетии проводится активная работа по очищению речных вод и улучшению качества питьевой воды.

            В очередном рейтинге фонда «Петербургская политика» и издания «Спорт-Экспресс» были отобраны регионы Росии по уровню развития игровых видов спорта. Рейтинг составлен на основании выступлений региональных спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло) по состоянию на 1 января 2019 года. Регионы Северного Кавказа тут расположились в середине турнирной таблицы: Чечня (24 место), Дагестан (33 место), Ставропольский край (45 место), Ингушетия (56-57 место), Кабардино-Балкария (56-57 место), Северная Осетия (58-60), Карачаево-Черкесия (66).

            Основываясь на методике рейтинга, можно было бы составить аналогичный список по спортивным единоборствам, отразив в нем результаты соревнований по боксу, борьбе, дзюдо, тхэквондо, самбо и популярным неолимпийским единоборствам. В нем регионы Северного Кавказа заняли бы гораздо более высокие позиции, потому что признанным во всем мире спортивным приоритетом региона являются единоборства.

            Также отмечается, что в России нет ни одного ежегодного рейтинга горнолыжных курортов. Те ресурсы, которые публикуют списки вроде «топ-5» или «топ-10», не показывают свою методику и не охватывают большую часть популярных региональных горнолыжных комплексов и курортов. Ресурс Кurortrussia.ru сделал сводный рейтинг «Топ-10 горнолыжных курортов России» на основе других топ-списков 2017-2018 годов, представленных известными компаниями или туристскими порталами (Аналитическое агентство ТурСтат, Национальный туристический союз, Momondo, сайт 10 фактов, «Краснополянская правда» и народный рейтинг России).

            В этот рейтинг вошло два горнолыжных курорта региона: Домбай (3 место) и Эльбрус (8 место). Совсем близко к границам рейтинга располагается еще один: ГЛК – «Приэльбрусье». Если бы подобный официальный рейтинг формировался ежегодно, то это бы стало отличным промо для Северного Кавказа как «страны горнолыжного отдыха».

            Систематическое участие региона в различных официальных ежегодных рейтингах призвано повысить его узнаваемость, увеличить количество аудитории, знакомой с Северным Кавказом. Правильное позиционирование округа и формирование позитивного имиджа – важнейшие инструменты процесса брендинга территорий, которыми нельзя пренебрегать. Напомним, в рамках обсуждений на VI Международном форуме СМИ Северного Кавказа и образовательной площадке «Дни PR на Кавказе», организованных Межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) обозначилось быстрореализуемое направление продвижения преимуществ регионов СКФО. Спустя четыре месяца после форума оно подтверждает свою полезность.


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