Магас попал в топ-10 городов России с лучшей экологией

Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ» приводит несколько национальных рейтингов, согласно которым Северо-Кавказский регион показывает хорошие результаты в экологии, в активном отдыхе и в спорте.

Систематическое участие Северного Кавказа в различных официальных ежегодных рейтингах призвано повысить его узнаваемость, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ» при взаимодействии с ведущими экспертами-практиками в сфере брендинга территорий был подготовлен аналитический обзор направлений продвижения преимуществ СКФО в различных федеральных рейтингах.

Директор по продвижению территорий Коммуникационного агентства АГТ Владислав Шулаев рассмотрел специализированные всероссийские рейтинги в сфере экологии, спорта и активного отдыха, которые на данный момент не выходят в силу различных обстоятельств.

Северо-Кавказский регион оказался в ежегодном «Экологическом рейтинге российских городов», сформированным Минприроды России на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Рейтинг учитывал критерии семи ключевых сфер экологии городов: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В топ-10 городов с лучшей экологией попали сразу три города Северного Кавказа: Магас (4 место), Грозный (8 место) и Владикавказ (10 место). В рейтинге учитывались только столицы регионов. Это говорит о том, что на Северном Кавказе благоприятная экология, один из ключевых современных элементов комфортной городской среды.

Добиться благоприятной экологической обстановки в Магасе удалось за счет внедрения новой системы подземного хранения мусора. В городе имеются экотерминалы, предназначенные для сбора люминесцентных ламп. Также в Магасе запущены проекты с использованием солнечных батарей. В городе удалось полностью избавиться от свалок. Также в столице Ингушетии проводится активная работа по очищению речных вод и улучшению качества питьевой воды.

В очередном рейтинге фонда «Петербургская политика» и издания «Спорт-Экспресс» были отобраны регионы Росии по уровню развития игровых видов спорта. Рейтинг составлен на основании выступлений региональных спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло) по состоянию на 1 января 2019 года. Регионы Северного Кавказа тут расположились в середине турнирной таблицы: Чечня (24 место), Дагестан (33 место), Ставропольский край (45 место), Ингушетия (56-57 место), Кабардино-Балкария (56-57 место), Северная Осетия (58-60), Карачаево-Черкесия (66).

Основываясь на методике рейтинга, можно было бы составить аналогичный список по спортивным единоборствам, отразив в нем результаты соревнований по боксу, борьбе, дзюдо, тхэквондо, самбо и популярным неолимпийским единоборствам. В нем регионы Северного Кавказа заняли бы гораздо более высокие позиции, потому что признанным во всем мире спортивным приоритетом региона являются единоборства.

Также отмечается, что в России нет ни одного ежегодного рейтинга горнолыжных курортов. Те ресурсы, которые публикуют списки вроде «топ-5» или «топ-10», не показывают свою методику и не охватывают большую часть популярных региональных горнолыжных комплексов и курортов. Ресурс Кurortrussia.ru сделал сводный рейтинг «Топ-10 горнолыжных курортов России» на основе других топ-списков 2017-2018 годов, представленных известными компаниями или туристскими порталами (Аналитическое агентство ТурСтат, Национальный туристический союз, Momondo, сайт 10 фактов, «Краснополянская правда» и народный рейтинг России).

В этот рейтинг вошло два горнолыжных курорта региона: Домбай (3 место) и Эльбрус (8 место). Совсем близко к границам рейтинга располагается еще один: ГЛК – «Приэльбрусье». Если бы подобный официальный рейтинг формировался ежегодно, то это бы стало отличным промо для Северного Кавказа как «страны горнолыжного отдыха».

Систематическое участие региона в различных официальных ежегодных рейтингах призвано повысить его узнаваемость, увеличить количество аудитории, знакомой с Северным Кавказом. Правильное позиционирование округа и формирование позитивного имиджа – важнейшие инструменты процесса брендинга территорий, которыми нельзя пренебрегать. Напомним, в рамках обсуждений на VI Международном форуме СМИ Северного Кавказа и образовательной площадке «Дни PR на Кавказе», организованных Межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) обозначилось быстрореализуемое направление продвижения преимуществ регионов СКФО. Спустя четыре месяца после форума оно подтверждает свою полезность.