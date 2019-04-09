Боевику из банды Басаева вынесли приговор за нападение на Буденновск

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии общего режима Руслана Исламова, участвовавшего в нападении на Буденновск в 1995 году и состоявшего в банде Шамиля Басаева.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Исламову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Исламова обвиняли по трем статьям УК РСФСР и двум УК РФ, в том числе по статье «Террористический акт». Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину, заключив досудебное соглашение. По данным следствия, при нападении на Буденновск Исламов охранял захваченных заложников. После уничтожения Басаева в июле 2006 года террорист вышел из бандформирования.

Отмечается, что гражданские иски потерпевших в суде рассмотрены не были, поскольку в них уточнялся размер требований, а сами потерпевшие не явились на судебные заседания. Сообщается, что иски могут быть поданы в порядке гражданского судопроизводства.

В ноябре прошлого года в Москве задержали другого члена банды Басаева Хазваха Черхигова, которому были предъявлены обвинения в терроризме и нескольких убийствах.

Напомним, летом 1995 года свыше 100 вооруженных боевиков, возглавляемых Басаевым, атаковали Буденновск, взяв в заложники 1,5 тыс. жителей. Кроме того, террористы убили 129 и ранили 317 человек.