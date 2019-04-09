В России стало меньше браков и разводов

Число разводов в России за 2018 год снизилось на 3,7%, сообщается в исследовании РАНХиГС, однако и количество браков также уменьшилось.

«По данным 2018 года, число зарегистрированных браков снизилось на 12% (923 тыс.), а число зарегистрированных разводов – на 3,7% (589 тыс.). Общий «коэффициент брачности» составил 6,3%, это ниже показателя 2017 года на 11,3%», – приводит данные исследования РИА «Новости».

Также уточняется, что общий «коэффициент брачности» снизился до уровня 2000 года, а «коэффициент разводимости» сократился на 4,8%.

Ранее Минюст приводил данные о сокращении числа заключаемых браков в России на четверть за последние восемь лет.