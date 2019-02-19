В России за восемь лет стало регистрироваться на четверть меньше браков

По информации Минюста, число заключаемых браков в России за восемь лет сократилось на четверть.

Согласно цифрам ведомства, если в 2011 году в России были зарегистрированы 1,317 млн браков, то в 2018 году их число упало до 967 тысяч, что на 26,5% меньше. А вот число разводов сократилось лишь на 6% – с 672 тыс. в 2011 году до 631 тыс. в 2018 году. При этом 70% разводов приходится на семьи, имеющие детей.

В то же время растет число тех, кто хочет сменить паспортное имя. Если в 2011 году таковых было 74,8 тыс. человек, то в году минувшем – 87,5 тысяч.

Среди российских законодателей периодически обсуждается вопрос приравнения к браку фактически сложившихся отношений. Газета ВЗГЛЯД подробно обсуждала этот вопрос.