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22 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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          Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

          Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нет   22 января 2018, 18:01
          Фото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью?

          Представитель Владимирской области в Совете Федерации Антон Беляков внес в Государственную думу законопроект, приравнивающий фактическое сожительство к браку. В предоставленном газете ВЗГЛЯД документе этот термин уточняется так: «Фактические брачные отношения – не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

          По замыслу Белякова, не влекущее юридических последствий сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если совместными детьми сожители так и не обзавелись. В отсутствие брачного договора все их имущество признается совместно нажитым. У сторон появляются и все прочие права и обязанности супругов – о выплате алиментов в случае нетрудоспособности, о принятии решения об отключении от системы жизнеобеспечения в случае комы и так далее.

          В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что 2016-й стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет.

          «Минтруд объясняет данное явление двумя факторами: ухудшением демографической ситуации и резким ростом в последние 20–25 лет числа незарегистрированных браков, которые не учитываются статистикой» – отмечается в документе. – При этом, если следовать данным опросов ВЦИОМ, традиционные ценности для россиян по-прежнему остаются важны: 83% респондентов сообщили, что самое предпочтительное в наши дни – вступить в брак и жить в семье. Вместе с тем понятие брака незарегистрированного и брака зарегистрированного многие до конца не разделяют. Как следует из данных этого же опроса, 63% согласились также и с мнением, что «если мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство, их можно считать мужем и женой, даже если они не заключили официального брака».

          Беляков полагает, что общественное мнение склоняется к тому, что детей надо заводить в зарегистрированном браке. И если незарегистрированные и официально оформленные отношения и дальше будут юридически неравноправны, то это негативно скажется на демографии. В качестве примера он приводит европейские страны, где фактическое сожительство уже юридически приравнено к браку – первой была Швеция еще 30 лет назад, за ней последовали Бельгия, Франция, Германия.

          «Представляется, что наступил момент, когда законодательное признание фактических брачных отношений, сложившихся в российском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, укрепит социальные основы общества», – полагает депутат.

          Безусловно, здравое зерно в этих рассуждениях есть. Миллионы людей выбирают для себя жизнь «без штампа»: кто-то идет в ЗАГС после появления общих детей, а кто-то продолжает жить без регистрации и после этого. Термин «гражданский брак», ранее обозначавший зарегистрированные отношения без церковного благословления, теперь обозначает сожительство двух граждан без уведомления государства. И если в случае расставания родителей дети остаются хоть как-то защищены, то, если что-то случается с одним из «гражданских супругов», второй может спокойно помахать ручкой и уйти без малейших материальных обязательств.

          Плюс невозможность посетить любимого человека в больнице – это можно только кровным родственникам и зарегистрированным супругам. В случае смерти одного из «гражданских супругов» у человека, годами жившего рядом и, возможно, так же вкладывавшегося в недвижимость и другое совместное имущество, также не появляется никаких прав – все достанется родственникам, с которыми покойный, возможно, не общался десятилетиями.

          Реакция на это предложение от представителей Госдумы оказалась негативной. Первый замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что как гражданин, депутат и координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» она против данного законопроекта.

          «Два года, пять лет... Если люди друг другу не доверяют, продолжают проверять свои отношения, не знаю, какие для этого у них есть основания, это их выбор, но брачные отношения надо оформлять и нести ответственность за свою семью, заботиться и уважать друг друга, своих детей и родителей», – считает Окунева.

          По ее мнению, предложение Белякова противоречит концепции государственной семейной политики. «Традиционные семейные ценности – они провозглашены этой концепцией, ценность брака понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации», – говорит депутат.

          Глава этого же комитета Тамара Плетнева из КПРФ также подвергла законопроект критике. «Чтобы считаться брачующимися, нужно подать заявление в ЗАГС и зарегистрироваться. Все остальное – всевозможные придумки. Тем, кто хочет защитить своих детей в будущем в случае развода, нужно регистрировать брак», – уверена она.

          Еще раз напомним, что детей действующий закон защищает в любом случае, в законопроекте Белякова речь как раз о правах и обязанностях взрослых.

          Сам сенатор в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД привел такой довод: люди могут обвенчаться, но при этом не пойти в ЗАГС, а государство такие браки не признает».

          «Как доказать, что люди совместно проживают в течение пяти лет? Да очень просто. Есть свидетельские показания соседей, друзей, арендодателей. Есть финансовые документы, указывающие на совместное ведение хозяйства, есть видеоматериалы и общие фотографии, есть люди, с которыми пара могла ездить в совместные поездки. В общем, доказать, что люди живут вместе в течение пяти лет, не составляет никакого труда», – объяснил сенатор.

          «И самое главное, что это требуется только в том случае, когда пара расстается и необходимо защитить одну из сторон. Чаще всего это касается защиты материнства и детства. Если эти вопросы требуют разрешения, то разрешение происходит в судебном порядке», – подчеркнул Беляков.

          Между тем у настороженной реакции депутатов Госдумы может быть еще одно объяснение: как известно, по Европе идет волна легализации гей-браков.

          Отношение россиян к этому явлению, как мы знаем из социологических опросов – резко негативное. Приравнивание сожительства к зарегистрированным отношениям во многих европейских странах (в том числе тех, на которые ссылается Беляков в пояснительной записке к законопроекту) было бы первым шагом на пути превращения брака из союза мужчины и женщины в союз двух людей без уточнения пола. Поэтому шансы на то, что внесенный представителем Владимирской области законопроект пройдет Госдуму, в настоящий момент представляются призрачными.

          Что не умаляет поднятой Антоном Беляковым проблемы: действительно, институт брака с точки зрения имущественных и других прав и обязанностей в России достаточно строг, а у людей, которые годами живут вместе и любят друг друга, нет вообще никаких взаимных прав и обязанностей.

          Но похоже, что проблема будет решена не в этот раз.


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