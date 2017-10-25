Распространение российской воровской культуры подогревает гомофобию

Одной из причин растущей неприязни к ЛГБТ-сообществу в России эксперты называют распространение уголовной культуры. Так они истолковали итоги опроса, согласно которому молодежь догнала старшее поколение в своей антипатии к однополому сексу. Получается, консервативный поворот в России проходит под аккомпанемент блатной романтики?

«Левада-Центр» обнародовал итоги опроса, согласно которому в российском обществе продолжают укрепляться консервативные аксиомы личной жизни и все чаще подвергаются порицанию не только однополый, но и внебрачный секс, а также аборты.

Увеличилась и доля тех, кто осуждает аборты, даже если они обусловлены безденежьем будущих мам. За 20 лет этот показатель вырос почти втрое – с 12% до 35%. По мнению аналитиков «Левада-Центра», общество переживает «промежуточное» состояние. Очевидно, что свобода в данной сфере, фиксируемая в конце 90-х годов, осталась в прошлом, а на смену ей приходят более традиционные ценности, но пока еще они не приняли радикальный характер.

Так, доля россиян, беспрекословно осуждающих сексуальные отношения семейных людей вне брака, с 1998 года выросла на 18% и составила 68%. При этом доля тех, кто не видит ничего предосудительного в адюльтере, упала с 22% (в 1998 году) до 9%. Опрос подтвердил традиционно менее терпимое, чем у мужчин, отношение женщин к изменам. Зато удивил экспертов резкий рост антипатии к ЛГБТ-сообществу.

Число респондентов, выступающих против однополых отношений, также увеличилось – с 68% до 81%. Соответственно, доля тех, кто терпимо относится к гомосексуализму, снизилась с 14% до 8%.

«Интересно, что если в 2008 году молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет в уровне гомофобии значимо отличались от взрослых мужчин старше 31 года в более терпимую сторону (разница в «безоговорочной поддержке» между ними составляла 17 процентных пунктов), то сейчас эти различия полностью исчезли. Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин: раньше разница составляла 12 процентных пунктов, а сейчас ее нет», – добавляют социологи.

Напомним, в октябре сообщалось, что за последние пять лет количество абортов в стране сократилось на 25%. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что в этой области Россия совершила настоящий прорыв.

Консервативный поворот – под блатную романтику

Доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Екатерина Шульман объясняет рост числа противников абортов тем, что само число абортов снижается все последние десятилетия. Это связано не с консервативным поворотом, а с просвещением, доступностью контрацептивов и информации о них, а также с ростом уровня жизни.

«Этот процесс происходит во всех странах, переживающих хотя бы минимальный экономический рост и модернизацию. Соответственно, неприятие абортов одновременно могут выражать как люди традиционалистских и религиозных убеждений, так и гуманистических взглядов, для которых этот метод контрацепции, во-первых, варварский, а во-вторых, ненужный на фоне разнообразия способов контроля за рождаемостью, предоставляемых людям современной цивилизацией», – сказала Шульман газете ВЗГЛЯД.

В то же время эксперт указала на то, что, согласно другим соцопросам, например ВЦИОМ, сторонников запрета абортов или перевода их на полностью платную основу последовательно становится меньше. Она отметила:

«Власть это знает. Обратите внимание, что значимые спикеры от партии парламентского большинства никогда публично не призывают ограничивать право на аборты или тем более запретить их».

В то же время в России уровень разводов остается одним из самых высоких в цивилизованном мире.

«Аборт и развод продолжают оставаться двумя скрепами, на которых стоит современная российская семья. Поэтому на практике никто не будет трогать ничего из этого. Но с точки зрения декларации, поскольку с иерархического верха социальной пирамиды транслируются определенные ценности, то чаще всего респонденты их и повторяют. Эти декларации воспринимаются как нечто правильное, социально приемлемое», – считает Шульман.

Что касается роста неприязни к однополому сексу, то на эту тенденцию, прежде всего, влияют два процесса, действующих как бы в унисон. Во-первых, это распространение уголовной культуры, «гомосексуальность рассматривается народным сознанием не как ориентация, не как свойство личности, а как социальная стигма, как нечто, с чем трудно и невозможно безопасно существовать в обществе».

По мнению Шульман, таков уголовный этос (система нравственных установок, моральный кодекс).

«Не надо себя обманывать на этот счет, в наших условиях это именно этос – не религиозный, не евангелический, как в США, а именно уголовный. Поскольку он для общества приемлем, то приемлемы и его нормы. А в последние годы, начиная с 2013-го, поверх этого началась и государственная пропаганда, поэтому это тоже стало неким маркером. В этом вопросе, как и в вопросе с добрачным и внебрачным сексом, есть большое расхождение между декларацией, то есть ответами на вопрос социологов, и бытовой стороной жизни, практикой», – пояснила Шульман.

«Обратите внимание, как разнятся ответы об отношении к этому явлению и к практике. Ответы на вопрос об отношении к гомосексуальности или к однополым бракам – тут большинство настроено отрицательно или резко отрицательно. А к практике? Ответы на вопрос, имеют ли право люди одного пола заниматься сексом или как бы вы отнеслись к тому, что рядом с вами живет однополая пара. Тут все гораздо толерантнее. То есть респонденту важно заявить: «я не такой» (отношусь ко всему этому отрицательно). А когда перед ним рисуется некая реалистическая ситуация из жизни, он относится к ней куда терпимей».

Разве добрачный секс лучше внебрачного?

Любопытно сравнить итоги опроса «Левады» с итогами аналогичного замера общественного мнения, который в 2016 году провела другая служба – ВЦИОМ. Она зафиксировала противоположный тренд в отношении россиян к добрачному сексу: число граждан, спокойно относящихся к таким связям, напротив, растет.

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Екатерина Шульман не видит парадокса в том, что одновременно растет число тех, кто спокойно относится к добрачным связям. По ее мнению, «этим живут все» и однозначно госпропаганда на этот счет не высказывается.

«Тут нет опасности. А вот в случае с гомосексуальностью она появилась, и люди реагируют на нее. Открытая ориентация такого рода – это угроза жизни, благополучию, карьере. Откреститься от этой стигмы – это первое побуждение, которое охватывает человека вне зависимости от того, как он реально относится к этим практикам, участвует ли в них сам, есть среди близких такие люди», – подытожила она.

Общественный деятель, диакон Андрей Кураев также не замечает, чтобы телевизионная пропаганда активно выступала против абортов, однако напоминает, что неприятие абортов в обществе все равно при этом растет.

«Мнение традиционных элит в России все же становится более известным. Но тут играет роль и опыт семей, которые шли путем полной вседозволенности, но в итоге оказались потом не в состоянии исполнить собственные демографические мечты, поскольку приобрели себе неизбежные родительские проблемы. Это и сказывается», – сказал Кураев газете ВЗГЛЯД.

Что касается утверждений социологов о стирании разницы между молодым и старшим поколением по отношению к гей-сообществу, то Кураев признался, что вообще не согласен с выводами «Левада-Центра». На его взгляд, скрытая реклама «нетрадиционного» образа жизни на российском ТВ продолжается.

«По моим наблюдениям, молодежь не стала менее терпимой по отношению к геям. Не могу этого сказать. Но опять же изобилие и почти диктат этих людей на нашем развлекательном телевидении уже способно вызывать отторжение. Это там становится просто мейнстримом», – посетовал Кураев.

В жизнь вступает «путинское поколение»

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров не согласен с Екатериной Шульман в том, что антипатии к геям растут в зависимости от симпатий к уголовной культуре. «Не вижу никакого роста симпатии к уголовной культуре. Наоборот, есть падение этих симпатий. Антипатии к геям вызваны другими причинами, никоим образом не уголовными. В уголовной среде это явление было как раз распространено очень широко – ввиду известных обстоятельств жизни в тюрьмах и лагерях», – напомнил глава ВЦИОМ.

Но Федоров, так же как и Шульман, указал на разницу между тем, что россияне говорят социологам, и тем, как они на самом деле ведут себя в личной жизни. Этот зазор зависит не только от обсуждаемой темы, но и от господствующих в данный момент в обществе ценностей.

Социолог напомнил, к примеру, что в США в 30-х годах исследователи гомосексуализма на основе опросов пришли к выводу, что чуть ли не каждый десятый американец принадлежит к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Но когда социологи задавали этот вопрос в лоб, то получали другие цифры – кратно меньшие. Если сейчас задать этот вопрос американцам, то, наоборот, будет перегиб в другую сторону, то есть будет больше тех, кто признает себя таковыми, на самом деле не являясь ими. В американском обществе отношение к гомосексуализму изменилось. К какому конгрессмену или сенатору в кабинет ни зайдешь, в приемной кроме флага США, штата и вооруженных сил обязательно стоит флаг ЛГБТ. Стало почетно и модно причислять себя к этому движению», – сказал Федоров газете ВЗГЛЯД.

Что касается усиления консерватизма в личной жизни россиян, то это происходит на декларативном уровне, подчеркнул социолог, «а на практическом – я не заметил существенных изменений».

«Практики меняются в двух случаях. Первое – если резко меняются обстоятельства жизни, над которыми ты не властен. Например, ты привык читать газету, и вдруг ты обеднел, а газета одновременно подорожала. Высока вероятность, что ты бросишь читать эту газету. Такого рода изменений в последние годы в России не было. В 90-е были. Другой фактор – это смена поколений, когда во взрослую жизнь входит большое количество новых людей с другими ценностями и представлениями о возможном и желательном. Этот процесс идет непрерывно и у нас».

В ближайшие несколько лет Федоров ожидает нарастание процесса смены ценностей. «Это связано со вступлением во взрослую жизнь путинского поколения. Оно родилось и выросло уже при Путине. Это поколение нулевых. Они выросли в относительно безопасной, спокойной и позитивной атмосфере, когда экономика росла, чеченская война закончилась, когда терроризм отступил, Россия укрепилась, а жизнь стала более предсказуемой и понятной. Это поколение непуганое, оно не вынесло на себе все тяготы тягчайшего развала 90-х годов. Оно готовит нам много сюрпризов», – предрекает Федоров.

Напомним, опрос «Левады» проведен 15–20 декабря среди 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Ранее аналогичные исследования проводились в 1998 и 2008 годах.