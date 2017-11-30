Сенатор рассказал, как сожители должны будут доказывать «фактические брачные отношения»

«Доказать, что люди живут вместе с течение 5 лет, не составляет никакого труда», – заявил газете ВЗГЛЯД автор поправок к Семейному кодексу сенатор Антон Беляков. Он объяснил свою идею ввести в юридическое поле понятие «фактические брачные отношения» и рассказал, как соответствующие отношения будут доказываться.

Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков в понедельник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения». Сенатор предлагает приравнять незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку после пяти лет совместного проживания.

«Фактические брачные отношения – не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», – следует из текста законопроекта.

На вопрос о том, нет ли сложностей в юридическом фиксировании начала гражданского брака, сенатор ответил, что «здесь все просто». «Такая практика давно сформировалась в разных странах, так как подавляющее большинство цивилизованных стран имплементировали в свое законодательство норму о фактическом браке», – заявил в Антон Беляков.

«Если семьи живут совместно и все у них хорошо, то вопросов нет. Но, например, в разных странах, в том числе и в России, есть церковные браки: люди могут обвенчаться, но при этом не пойти в ЗАГС. Сегодня государство эти браки не признает», – добавил законодатель.

«Как доказать, что люди совместно проживают в течение 5 лет? Да очень просто. Есть свидетельские показания соседей, друзей, арендодателей. Есть финансовые документы, указывающие на совместное ведение хозяйства, есть видеоматериалы и общие фотографии, есть люди, с которыми пара могла ездить в совместные поездки. В общем, доказать, что люди живут вместе с течение 5 лет не составляет никакого труда», – пояснил сенатор.

«И самое главное, что это требуется только в том случае, когда пара расстается, и необходимо защитить одну из сторон. Чаще всего это касается защиты материнства и детства. Если эти вопросы требуют разрешения, то разрешение происходит в судебном порядке», – подчеркнул Беляков.

Отметим, что в самой Госдуме пока что критически относятся к данному законопроекту.

Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева полагает, что проживание мужчины и женщины в течение пяти лет не является достаточным основанием для приравнивания таких отношений к официальному браку.

«Мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство – какой брак считается официальным... Я считаю, что это не основание: пять лет совместно прожили - считать это браком. Считать для чего? В каких целях это будет использоваться?», - приводит слова Окуневой «РИА Новости». Правда, Окунева предварительно заявила, что детально не ознакомилась с инициативой сенатора Белякова.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выразила сомнения в том, что Госдума может поддержать инициативу приравнять сожительство к браку.

«Не знаю, как будет рассматривать комитет, но мое мнение: у нас прописано хорошо и в законе об актах гражданского состояния, и в Семейном и Гражданском кодексах, что брак - это зарегистрированный акт, все остальное - сожительство. Мало ли кто у нас чего хочет, думаю, что эту инициативу не поддержат», - сказала Плетнева в разговоре с RT.

В то же время в РПЦ заинтересовались законопроектом Белякова и намерены его детально изучить, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

«Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе, повысить ответственность мужчин и женщин, вступающих в брак, а также препятствовать разводам, которые нередко случаются в первые годы семейной жизни. Насколько соответствует данное предложение тем целям, о которых я сейчас сказал, предстоит определить в ходе его более детального изучения», - приводит слова Кипшидзе RT.