Скворцова установила рабочий контакт с «Лидерами России»

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8 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

У России не будет оснований учитывать Европейскую конвенцию о правах человека, пояснил ПушковФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.  Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...

Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
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Почему конформизм Зеленского – это хорошо

Глеб Простаков, журналист
Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
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            Скворцова установила рабочий контакт с «Лидерами России»

            8 апреля 2019, 19:02

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Министр здравоохранения Вероника Скворцова провела деловую встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», заявив, что хочет находиться с ними в рабочем контакте.

            Со стороны Минздрава во встрече участвовал замминистра Олег Салагай, назначенный на эту должность после победы в первом конкурсе управленцев. Скворцова отметила, что суть встречи с победителями конкурса в том, чтобы оставаться «не просто на связи, а в рабочем контакте», сообщает «Комсомольская правда».

            «Чтобы я могла почувствовать, как вы можете быть максимально полезны здравоохранению и биомедицинской науке», – сказала она.

            Восемь победителей конкурса рассказали Скворцовой о своей работе и проектах, которые планируют запустить или уже реализуют. Например, операционного директора компании «Валента фарм» Владимира Альтергота на идею социального проекта натолкнул кейс одного из финалистов конкурса – в полуфиналах и финале «Лидеров России» участники должны были выполнить разные задания из реальной практики компаний-партнеров конкурса.

            Альтергот отметил, что одно из заданий касалось ситуации, когда человеку ставят тяжелый диагноз: что делать, куда обращаться, и как получить качественную консультацию на стадии реабилитации. Одна часть его проекта посвящена созданию информационной системы, дающей человеку качественную, экспертно выверенную информацию. А вторая часть – в возможности получения практической помощи – в частности, когда человек живет на Дальнем Востоке, и не может поехать в Москву.

            «В Минздраве специально создан департамент цифрового развития, который формирует единый цифровой контур здравоохранения. Это не просто подключение к интернету, а создание электронных медицинских систем, которые будут внедрены в 75 тыс. медицинских организаций и подключены к единой государственной информационной системе», – отметила Вероника Скворцова.

            По ее словам, также в конце 2018 года были связаны 23 национальных медицинских исследовательских центра с 800 региональными медицинскими организациями.

            «И сейчас есть возможность круглосуточно провести телемедицинскую консультацию с профессионалами, независимо от того, где проживает человек – на Дальнем Востоке, или в Калининграде. Система только запущена, поэтому ясно, что в ней надо еще многое дополнять и подправлять. А с учетом ваших лидерских качеств и заинтересованности я была бы рада вас подключить к этой программе», – сказала Скворцова.

            Остальные участники представили собственные проекты и рассказали о планах на будущее.

            Была достигнута договоренность, что встречи победителей «Лидеров России» с министром здравоохранения будут регулярными. Скворцова – один из 93 наставников конкурса.

            8 апреля стартовала программа наставничества по итогам конкурса 2018-2019 годов. Финалисты могли выбрать несколько кандидатов среди наставников, и к сегодняшнему дню практически завершилось формирование наставнических пар. Возможность получать индивидуальные консультации у лучших управленцев страны получили 104 победителя. Также с некоторыми финалистами захотели поработать сами наставники.

            «Мы постарались сделать так, чтобы интерес в этом взаимодействии был обоюдным. Благодарим всех наставников за участие в проекте. Программа ограничена по времени и рассчитана на год, но конкурсные правила не регламентируют формат и тематику общения – как правило, это определяется в ходе первой установочной встречи», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

            Второй конкурс «Лидеры России» проходил с 10 октября 2018 года, для регистрации подали заявки более 227 тыс. человек. Конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, среди которых 18 участников из-за рубежа – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

            Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями – партнерами конкурса. По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.

            «Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента Владимира Путина.


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