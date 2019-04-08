Скворцова установила рабочий контакт с «Лидерами России»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова провела деловую встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», заявив, что хочет находиться с ними в рабочем контакте.

Со стороны Минздрава во встрече участвовал замминистра Олег Салагай, назначенный на эту должность после победы в первом конкурсе управленцев. Скворцова отметила, что суть встречи с победителями конкурса в том, чтобы оставаться «не просто на связи, а в рабочем контакте», сообщает «Комсомольская правда».

«Чтобы я могла почувствовать, как вы можете быть максимально полезны здравоохранению и биомедицинской науке», – сказала она.

Восемь победителей конкурса рассказали Скворцовой о своей работе и проектах, которые планируют запустить или уже реализуют. Например, операционного директора компании «Валента фарм» Владимира Альтергота на идею социального проекта натолкнул кейс одного из финалистов конкурса – в полуфиналах и финале «Лидеров России» участники должны были выполнить разные задания из реальной практики компаний-партнеров конкурса.

Альтергот отметил, что одно из заданий касалось ситуации, когда человеку ставят тяжелый диагноз: что делать, куда обращаться, и как получить качественную консультацию на стадии реабилитации. Одна часть его проекта посвящена созданию информационной системы, дающей человеку качественную, экспертно выверенную информацию. А вторая часть – в возможности получения практической помощи – в частности, когда человек живет на Дальнем Востоке, и не может поехать в Москву.

«В Минздраве специально создан департамент цифрового развития, который формирует единый цифровой контур здравоохранения. Это не просто подключение к интернету, а создание электронных медицинских систем, которые будут внедрены в 75 тыс. медицинских организаций и подключены к единой государственной информационной системе», – отметила Вероника Скворцова.

По ее словам, также в конце 2018 года были связаны 23 национальных медицинских исследовательских центра с 800 региональными медицинскими организациями.

«И сейчас есть возможность круглосуточно провести телемедицинскую консультацию с профессионалами, независимо от того, где проживает человек – на Дальнем Востоке, или в Калининграде. Система только запущена, поэтому ясно, что в ней надо еще многое дополнять и подправлять. А с учетом ваших лидерских качеств и заинтересованности я была бы рада вас подключить к этой программе», – сказала Скворцова.

Остальные участники представили собственные проекты и рассказали о планах на будущее.

Была достигнута договоренность, что встречи победителей «Лидеров России» с министром здравоохранения будут регулярными. Скворцова – один из 93 наставников конкурса.

8 апреля стартовала программа наставничества по итогам конкурса 2018-2019 годов. Финалисты могли выбрать несколько кандидатов среди наставников, и к сегодняшнему дню практически завершилось формирование наставнических пар. Возможность получать индивидуальные консультации у лучших управленцев страны получили 104 победителя. Также с некоторыми финалистами захотели поработать сами наставники.

«Мы постарались сделать так, чтобы интерес в этом взаимодействии был обоюдным. Благодарим всех наставников за участие в проекте. Программа ограничена по времени и рассчитана на год, но конкурсные правила не регламентируют формат и тематику общения – как правило, это определяется в ходе первой установочной встречи», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Второй конкурс «Лидеры России» проходил с 10 октября 2018 года, для регистрации подали заявки более 227 тыс. человек. Конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, среди которых 18 участников из-за рубежа – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями – партнерами конкурса. По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.

«Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента Владимира Путина.