Наставники «Лидеров России» выбрали подопечных

Наставники «Лидеров России» в рамках этапа формирования наставнических пар выбрали 104 победителей и некоторых финалистов конкурса, которые в течение года смогут получать индивидуальные консультации у лучших управленцев страны.

Конкурсанты, приглашенные в финал, могли выбрать несколько кандидатов из корпуса наставников, который насчитывает 93 человека. Среди них – высокопоставленные руководители государственных органов власти и топ-менеджеры крупнейших корпораций, говорится в пресс-релизе организаторов конкурса, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Программа наставничества стартует 8 апреля. Участие в ней дает возможность в течение года консультироваться с наставниками по поводу конкретных проектов или своего профессионального развития в целом. Результаты определения наставников большая часть из 104 победителей и некоторых финалистов получила в пятницу в личных кабинетах на сайте конкурса.

«Мы постарались сделать так, чтобы интерес в этом взаимодействии был обоюдным. Благодарим всех наставников за участие в проекте. Программа ограничена по времени и рассчитана на год, но конкурсные правила не регламентируют формат и тематику общения – как правило, это определяется в ходе первой установочной встречи», – заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Напомним, второй конкурс «Лидеры России» проходил с 10 октября 2018 года, для регистрации подали заявки более 227 тыс. человек. Конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, среди которых 18 участников из-за рубежа – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями – партнерами конкурса. По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.

«Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента Владимира Путина.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.