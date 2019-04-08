Депутатское объединение «За Зеленского» появилось в Раде

Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения «За Зеленского».

Представляя инициативу на заседании согласительного совета Рады, Куприй заявил, что «существует большая угроза, что президент Петр Порошенко сфальсифицирует выборы», передает ТАСС.

В этой связи, по словам Куприя, создается «объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского».

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Ранее в воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко – 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%).

Второй тур намечен на 21 апреля.

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