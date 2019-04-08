Ушаков ответил на приписываемые ему обвинения

Бывший мэр Риги Нил Ушаков отреагировал на требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце оценить деятельность на предмет мошенничества, заявив, что его обвинения безосновательны.

«Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например, для школьников является мошенничеством, то трудно что-либо еще к этому добавить. Человеку, который создавал партию за счет денег от игорного бизнеса, мошенничество мерещиться должно всюду. Жду обвинений в том, что бесплатные обеды в детских садах тоже приравняют к уголовному преступлению», – написал Ушаков в Facebook.

Он объяснил, что каждый год, начиная с 2010-го, Рижская дума расширяет круг пассажиров, которые могут пользоваться общественным транспортом бесплатно или со скидкой.

«Расходы за эти перевозки, естественно, компенсирует Рижская дума. Это делалось и делается или в виде дотации, или в форме вложения в собственный капитал. Обе формы логичны и дозволены законом», – добавил он.

Напомним, 5 апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце своим распоряжением отстранил Нила Ушакова с должности мэра Риги. Позже выяснилось, что власти Латвии подозревают его в нецелесообразном использовании бюджетных средств.

Сам Ушаков заявил, что считает это решение юридически слабым и отказался покидать кабинет.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему изгнание Ушакова из Риги не должно огорчать Россию.