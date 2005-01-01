Отстраненный от должности мэр Риги Ушаков отказался покидать кабинет

Нил Ушаков, ранее отстраненный от должности мэра Риги, назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения и отказался покидать свой кабинет.

«Принято политическое решение. Каждая партия из правящей коалиции говорила о том, что такое решение будет принято. Это решение было принято не в юридических кабинетах, а в бане. Юридически оно сделано плохо. Я не отказываюсь от ответственности за все то, что я делал в Рижской думе с 2009 года. Но юридически оценивать можно только этот созыв», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Ушаков также заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.

«Никто из сотрудников бюро не будет уволен, а я продолжу работу в своем нынешнем кабинете», – сказал он.

Бывший мэр заявил, что сам покроет все затраты, связанные с обжалованием в суде распоряжения Пуце об отстранении.

Напомним, ранее министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце своим распоряжением отправил Нила Ушакова в отставку с должности мэра Риги. Комментируя данное решение, Ушаков назвал его противоправным.

Позже выяснилось, что власти Латвии подозревают его в нецелесообразном использовании бюджетных средств.

Теперь Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы, а обязанности градоначальника на время отстранения поручены его заместителю Олегу Бурову.