Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил военный источник в генкомандовании армии Хафтара.

«Силы ливийской армии установили контроль над лагерем Ярмук к югу от столицы Триполи», – заявил источник РИА «Новости».

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. 7 апреля Вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) Ливии заявили о начале военной кампании «Вулкан гнева» против ЛНА Хафтара. Чуть ранее ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей. По последним данным, в боях на подступах к Триполи погибло более 20 человек.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что «активные боевые действия опасны тем, что идея восстановления ливийской государственности будет похоронена. Вместо одного государства могут возникнуть анклавы, подпитываемые отдельными западными странами».