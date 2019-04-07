В боях в пригороде Триполи погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате вооруженных столкновений на подступах к ливийской столице Триполи, сообщило министерство здравоохранения страны, подконтрольное признанному международным сообществом Правительству национального согласия (ПНС).

«Согласно информации, полученной от центрального оперативного штаба при Минздраве ПНС, на данный момент число жертв достигло 21 человека, число раненых – 27», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в воскресенье глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж потребовал арестовать командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, в четверг отдавшего приказ о наступлении на Триполи.

В воскресенье силы ПНС нанесли авиаудары по международному аэропорту в Триполи, находящийся под контролем армии Хафтара. Командующий ЛНА также поднял в воздух военную авиацию. Правительство национального согласия объявило о контрнаступлении на позиции ЛНА.