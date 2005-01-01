Сарадж потребовал арестовать Хафтара

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж потребовал от военного прокурора страны выдать ордер на арест командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Сарадж встретился с военным прокурором страны, в ходе встречи он потребовал выдать ордер на арест Хафтара, передает ТАСС.

Он также обвинил командующего ЛНА в предательстве и попытке переворота, пообещав, что Хафтар и остальные участники наступления на Триполи предстанут перед ливийскими и международными судами.

В воскресенье силы ПНС нанесли авиаудары по позициям ЛНА на территории аэропорта Триполи. После этого Хафтар также поднял в воздух военную авиацию. Правительство национального согласия объявило о контрнаступлении на позиции ЛНА.

В ООН призвали конфликтующие стороны к перемирию на два часа, чтобы можно было эвакуировать раненых.

Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи в четверг, в пятницу его силы взяли под контроль международный аэропорт.