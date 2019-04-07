ООН призвала стороны конфликта в Ливии к перемирию на два часа

Миссия ООН в Ливии призвала стороны конфликта на юге Триполи объявить двухчасовое перемирие для эвакуации раненых, говорится в заявлении миссии.

«Миссия ООН по поддержке в Ливии призывает все вооруженные стороны, находящиеся в районах Вади-эр-Рабиа, Эль-Каих, Каср Бен-Гашир и Эль-Азизия, соблюдать гуманитарное перемирие между 16.00 и 18.00 (17.00 и 19.00 мск) сегодня, чтобы обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей сотрудниками служб по чрезвычайным ситуациям, скорой помощи и Ливийского Красного полумесяца», – передает ТАСС заявление миссии ООН.

По данным телеканала «Аль-Хадас», жертвами вооруженных столкновений с проправительственными войсками в районе Триполи стали 19 бойцов Ливийской национальной армии Хафтара.

Обстановка в Триполи продолжает накаляться. По данным новостного портала «Эфригейтньюс» и столичного Центра полевой медицины и скорой помощи, за пятницу и субботу в результате боев погибли семь человек – шесть бойцов сил ПНС и один гражданский. Еще 55 получили ранения.

В воскресенье правительство национального согласия нанесли авиаудары по позициям ЛНА Халифы Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также подняла в воздух военную авиацию.

Также ПНС объявило о контрнаступлении на силы Хафтара.

Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи в четверг, в пятницу силы ЛНА взяли под контроль международный аэропорт.