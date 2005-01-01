Назван будущий победитель в новой войне в Ливии

«Активные боевые действия опасны тем, что идея восстановления ливийской государственности будет похоронена. Вместо одного государства могут возникнуть анклавы, подпитываемые отдельными западными странами», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД усугубление ситуации в Ливии президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

«Если посмотреть на баланс сил на поле боя, то при поддержке арабского мира у Хафтара шансов победить больше, чем у Сараджа, который опирается на разрозненные группировки исламских фундаменталистов, концентрирующихся в Мисурате, и который пользуется поддержкой Запада», – считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

В четверг фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. В пятницу его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. В воскресение Вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) Ливии заявили о начале военной кампании «Вулкан гнева» против ЛНА Хафтара. Чуть ранее до этого ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей. По последним данным, в боях на подступах к Триполи погибло более 20 человек.

Хафтар опирается на активную поддержку стран Персидского залива (за исключением Катара) и Египта. «Ведь это наступление в Триполи он принял после встречи с королем Саудовской Аравии Салманом. Его тылы со стратегической точки зрения обеспечены полностью, чего нет у его противников», - говорит собеседник.

«С политической точки зрения позиция Хафтара намного прочнее. У него больше легитимности, потому что он опирается на поддержку парламента – это единственный орган власти, имеющий законный статус и избран народом. Главный же недостаток Сараджа – это отсутствие легитимности. Он три раза представлял в парламент список правительства на утверждение и три раза парламент его отвергал. Лично против Сараджа парламент ничего не имеет, но тот состав правительства, который он пытался протащить, вызвал категорические возражения. Сарадж пытался сформировать правительство на базе исламских группировок, которые связаны с игиловцами, и с «братьями-мусульманами», и с людьми, которые так или иначе, выходят на американские спецслужбы», – отмечает эксперт.

«Вопрос с авиацией решается не так сложно. Уничтожить все взлетно-посадочные полосы, и вся авиация не сможет летать. Решать проблему должны будут вооруженные силы на земле – пехота завоевывает территории», – говорит Вячеслав Матузов.

«Запад, если он захочет что-то сделать, то он должен будет вводить собственные войска, а это бои и потери. Для этого США по Конституции требуется решение Конгресса, а не президента.

Я не вижу никаких возможностей по прямому участию НАТО, потому что у европейских стран нет единой позиции. У Италии с Францией совершенно противоположные точки зрения.

Французы координируют свои действия с Хафтаром, а итальянцы и британцы склонны больше сотрудничать с Сараджем. У НАТО нет единой позиции, я уже не говорю про Америку», – рассуждает Матузов.

На фоне усугубления кризиса в Ливии, Великобритании и НАТО нужно предпринимать действия, так как именно их военные участвовали в операциях по свержению Муаммара Каддафи, которые привели к хаосу в стране, пишет Sky News. Нестабильная Ливия – это открытая дверь, воспользовавшись которой мигранты могут проникать в Европу.

«Вводить собственные войска в такой неспокойный регион, где огромное количества оружия на руках у населения, у вооруженных группировок, это было бы безумием с точки зрения любой армии. Поэтому думаю, что будут продолжать использовать местные ресурсы, местные группировки. Это опасно тем, что идея восстановления ливийской государственности будет похоронена. Вместо одного государства могут возникнуть анклавы, подпитываемые отдельными западными странами», – говорит собеседник.

В интернете уже появилось видео временной передислокации американского военного персонала в Ливии, решение о которой власти США приняли из-за «соображений безопасности». На кадрах, распространенных ливийскими СМИ, видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны.

«Запад хотел навязать своих руководителей независимому государству. Это можно было бы осуществить, если бы он не пытался наряду с Сараджем как премьер-министром навязать еще и весь кабинет министров, составленных из игиловцев и братьев-мусульман, то есть людей, которые ни парламент, ни Хафтар не могут воспринимать, это их кровные враги», - заключает Матузов.