Назван будущий победитель в новой войне в Ливии

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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек якобы сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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               7 апреля 2019, 19:20
            Фото: Esam Omran Al-Fetori/Reuters
            Текст: Ольга Самофалова

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            «Активные боевые действия опасны тем, что идея восстановления ливийской государственности будет похоронена. Вместо одного государства могут возникнуть анклавы, подпитываемые отдельными западными странами», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД усугубление ситуации в Ливии президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

            «Если посмотреть на баланс сил на поле боя, то при поддержке арабского мира у Хафтара шансов победить больше, чем у Сараджа, который опирается на разрозненные группировки исламских фундаменталистов, концентрирующихся в Мисурате, и который пользуется поддержкой Запада», – считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

            В четверг фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. В пятницу его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. В воскресение Вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) Ливии заявили о начале военной кампании «Вулкан гнева» против ЛНА Хафтара. Чуть ранее до этого ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей. По последним данным, в боях на подступах к Триполи погибло более 20 человек.

            Хафтар опирается на активную поддержку стран Персидского залива (за исключением Катара) и Египта. «Ведь это наступление в Триполи он принял после встречи с королем Саудовской Аравии Салманом. Его тылы со стратегической точки зрения обеспечены полностью, чего нет у его противников», - говорит собеседник.

            «С политической точки зрения позиция Хафтара намного прочнее. У него больше легитимности, потому что он опирается на поддержку парламента – это единственный орган власти, имеющий законный статус и избран народом. Главный же недостаток Сараджа – это отсутствие легитимности. Он три раза представлял в парламент список правительства на утверждение и три раза парламент его отвергал. Лично против Сараджа парламент ничего не имеет, но тот состав правительства, который он пытался протащить, вызвал категорические возражения. Сарадж пытался сформировать правительство на базе исламских группировок, которые связаны с игиловцами, и с «братьями-мусульманами», и с людьми, которые так или иначе, выходят на американские спецслужбы», – отмечает эксперт.

            «Вопрос с авиацией решается не так сложно. Уничтожить все взлетно-посадочные полосы, и вся авиация не сможет летать. Решать проблему должны будут вооруженные силы на земле – пехота завоевывает территории», – говорит Вячеслав Матузов.

            «Запад, если он захочет что-то сделать, то он должен будет вводить собственные войска, а это бои и потери. Для этого США по Конституции требуется решение Конгресса, а не президента.

            Я не вижу никаких возможностей по прямому участию НАТО, потому что у европейских стран нет единой позиции. У Италии с Францией совершенно противоположные точки зрения.

            Французы координируют свои действия с Хафтаром, а итальянцы и британцы склонны больше сотрудничать с Сараджем. У НАТО нет единой позиции, я уже не говорю про Америку», – рассуждает Матузов.

            На фоне усугубления кризиса в Ливии, Великобритании и НАТО нужно предпринимать действия, так как именно их военные участвовали в операциях по свержению Муаммара Каддафи, которые привели к хаосу в стране, пишет Sky News. Нестабильная Ливия – это открытая дверь, воспользовавшись которой мигранты могут проникать в Европу.

            «Вводить собственные войска в такой неспокойный регион, где огромное количества оружия на руках у населения, у вооруженных группировок, это было бы безумием с точки зрения любой армии. Поэтому думаю, что будут продолжать использовать местные ресурсы, местные группировки. Это опасно тем, что идея восстановления ливийской государственности будет похоронена. Вместо одного государства могут возникнуть анклавы, подпитываемые отдельными западными странами», – говорит собеседник.  

            В интернете уже появилось видео временной передислокации американского военного персонала в Ливии, решение о которой власти США приняли из-за «соображений безопасности». На кадрах, распространенных ливийскими СМИ, видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны.

            «Запад хотел навязать своих руководителей независимому государству. Это можно было бы осуществить, если бы он не пытался наряду с Сараджем как премьер-министром навязать еще и весь кабинет министров, составленных из игиловцев и братьев-мусульман, то есть людей, которые ни парламент, ни Хафтар не могут воспринимать, это их кровные враги», - заключает Матузов. 


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