Появилось видео передислокации американских войск в Ливии

В интернете появилось видео временной передислокации американского военного персонала в Ливии, решение о которой власти США приняли из-за «соображений безопасности».

На кадрах, распространенных ливийскими СМИ, видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны, передает РИА «Новости».

По информации The Libyan Address Journal, они вывозят людей из района Палм Сити в город Джанзур, расположенный к западу от Триполи.

Ранее в воскресенье африканское командование ВС США (АФРИКОМ) решило временно передислоцировать свой контингент в Ливии в связи с ухудшением условий безопасности в этой стране.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. На следующий день подразделения ЛНА подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль территорию международного аэропорта Триполи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.