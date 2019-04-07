США вывели военный контингент из Ливии

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) решило временно передислоцировать свой контингент в Ливии в связи с ухудшением условий безопасности в этой стране, заявили в командовании.

«Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», – передает РИА «Новости» сообщение командования.

Он отметил, что ситуация в Ливии становится сложной и непредсказуемой.

Решение принял командующий АФРИКОМ Томас Уалдхаузер.

В четверг командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. В пятницу подразделения ЛНА подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль территорию международного аэропорта Триполи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва.