На развитие ж/д транспорта Петербурга направят около 88 млрд рублей

На развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла будет направлено порядка 88 млрд рублей, сообщил глава компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым.

По словам Белозерова, согласно программе развития РЖД до 2025 года, которую подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, на развитие в Санкт-Петербурге будет направлено 88 млрд рублей, передает ТАСС.

«Эта цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно – это 22 млрд рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», – сказал глава РЖД.

Белозеров отметил, что по ряду районов, таких как Сестроецк, Лисий Нос, Лахта, Новая Деревня и Сертолово планируется решить возможность строительства новых веток и путей.

«При этом мы планируем купить и новый подвижной состав, хотим купить 28 поездов, 170 вагонов для того, чтобы люди комфортно могли передвигаться, при этом создать максимальное удобство, в том числе и по тактовому движению. Одно из направлений – это направление на Тосно, где мы хотим проложить два дополнительных пути и установить тактовое движение. Соответственно, это то, что заложено в программу [долгосрочного развития до 2025 года]», – пояснил глава РЖД.

Врио губернатора Санкт-Петербурга отметил, что в ближайшее время будет подписано соглашение с РЖД о реализации программы по развитию железнодорожной инфраструктуры города на условиях софинансирования.

«В этом соглашении мы прописываем самые главные моменты: это софинансирование, совместная работа. <...> Я думаю, что прямо на Петербургском международном экономическом форуме мы уже сможем подписать документ», – сказал Беглов, уточнив, что это нужно сделать как можно скорее для формирования бюджета.