Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном

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5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Что нужно исправить в новом Ил-112В

Новому самолету предстоит долгий путь доработокФото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС
Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета? Подробности...
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«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии

Наступление армии Хафтара выглядит серьезно, но проходит без боевФото: Ahmed Jadallah/Reuters
Россия не оказывает поддержки фельдмаршалу Халифе Хафтару, который уже берет, причем без штурма, столицу Ливии Триполи. Ливийское правительство, которое особо ничего не контролировало, но было признано ООН, бежало за границу. Победа Хафтара кажется очевидной, однако сможет ли фельдмаршал удержать власть? На какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...

Молодёжь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда даёт дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
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            Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном

            5 апреля 2019, 19:45

            Текст: Абдулла Шакиров

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            Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что появление флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арены» не имеет политической подоплеки.

            «За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения», – цитирует Кадырова «Интерфакс».

            Глава республики также подчеркнул, что позиция руководства Чечни в косовском вопросе совпадает с позицией Москвы.

            Генеральный директор спорткомплекса имени Ахмата Кадырова Магомед Мацуев пояснил что флаг был вывешен для поддержки косоварского полузащитника футбольного ФК «Ахмат» Бернарда Бериши, передает ТАСС.

            «С тех пор, как основной игрок сборной Косово Бернард Бериша играет в составе «Ахмата», этот флаг висел и никому не мешал несколько лет. Мы повесили флаг, чтобы футболисту было приятно, чтобы он чувствовал себя комфортно у нас в Грозном. Мне сказали снять, я снял, уже с утра не висит», – сказал Мацуев.

            Директор стадиона сообщил, что вывесил по собственной инициативе флаги всех государств, легионеры которых играют за грозненский клуб, которые также пришлось снять.  

            «Не понимаю, зачем такой ажиотаж поднимать из-за флага, спорт должен быть вне политики», – добавил он.

            Между тем, в Российском футбольном союзе заявили, что оснований для расследования инцидента пока нет.

            Об инциденте заговорили после матча «Ахмат» – «Спартак», прошедшего в Грозном 30 марта. В социальных сетях появились фотографии флага Косово, который висел под сводами стадиона.

            В МИД России ситуацию с флагом назвали технической ошибкой.


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