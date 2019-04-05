Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что появление флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арены» не имеет политической подоплеки.

«За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения», – цитирует Кадырова «Интерфакс».

Глава республики также подчеркнул, что позиция руководства Чечни в косовском вопросе совпадает с позицией Москвы.

Генеральный директор спорткомплекса имени Ахмата Кадырова Магомед Мацуев пояснил что флаг был вывешен для поддержки косоварского полузащитника футбольного ФК «Ахмат» Бернарда Бериши, передает ТАСС.

«С тех пор, как основной игрок сборной Косово Бернард Бериша играет в составе «Ахмата», этот флаг висел и никому не мешал несколько лет. Мы повесили флаг, чтобы футболисту было приятно, чтобы он чувствовал себя комфортно у нас в Грозном. Мне сказали снять, я снял, уже с утра не висит», – сказал Мацуев.

Директор стадиона сообщил, что вывесил по собственной инициативе флаги всех государств, легионеры которых играют за грозненский клуб, которые также пришлось снять.

«Не понимаю, зачем такой ажиотаж поднимать из-за флага, спорт должен быть вне политики», – добавил он.

Между тем, в Российском футбольном союзе заявили, что оснований для расследования инцидента пока нет.

Об инциденте заговорили после матча «Ахмат» – «Спартак», прошедшего в Грозном 30 марта. В социальных сетях появились фотографии флага Косово, который висел под сводами стадиона.

В МИД России ситуацию с флагом назвали технической ошибкой.