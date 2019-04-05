В МИД прокомментировали инцидент с флагом Косово на матче в Грозном

В МИД считают технической ошибкой инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

В министерстве заявили, что «в ходе футбольного матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в городе Грозном 30 марта этого года на стадионе «Ахмат-Арена» был вывешен флаг так называемой республики Косово», передает РИА «Новости».

«В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории России символики непризнанных квазигосударственных образований», – добавили в ведомстве.

В МИД также заявили, что рассматривают инцидент «как техническую ошибку».

«Позиция России о непризнании Косово остается неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за то, что благодаря их поддержке и позиции по сохранению резолюции 1244 Совета Безопасности ООН Косово остается частью государства.