Московский суд оштрафовал Twitter

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 3 тыс. рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории России.

«Признать компанию Twitter виновной по статье 19.7 КоАП РФ «Непредоставление сведений или информации» и назначить ей административный штраф в размере 3 тыс. рублей», – передает ТАСС слова судьи Антона Козырева.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор требовал от Twitter подтверждения хранения личных данных россиян на территории страны, не получив ответа. Специалист надзорного ведомства Михаил Воробьев пояснил, что компания дважды не предоставила схему рабочих мест, на которых размещены данные пользователей, и копию договора аренды.

Между тем, представители Twitter заявили, что намерены обжаловать решение суда. По их мнению, претензии Роскомнадзора безосновательны, так как ведомство не имело полномочий выходить в суд с данным материалом, поскольку из протокола дела непонятно, в чем конкретно обвиняется компания. Кроме того, по их словам Twitter не имел «юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора», а само ведомство не имело права привлекать иностранную компанию к административной ответственности.

В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении Twitter и Facebook из-за непредоставления конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории России.