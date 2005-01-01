Мик Джаггер перенес операцию на сердце

Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердечном клапане, которую провели в Нью-Йорке, сообщает журнал Billboard.

Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей, так как после операции могут возникнуть различные осложнения. Джаггеру в первую очередь необходим отдых, период восстановления после такой операции обычно составляет от четырех до пяти дней, передает информацию американского издания РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Rolling Stones отложили тур по США и Канаде из-за лечения Джаггера, врачи посоветовали ему «пока не ездить в тур».

Ранее гитарист группы Ронни Вуд перенес операцию по удалению опухоли.

Напомним, группа Rolling Stones существует с 1962 года и считается одной из самых успешных в мире. Общемировой тираж альбомов коллектива составляет 250 млн экземпляров.