Захарова отправила в Айдахо захотевшего въехать в Москву на танке украинского министра

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, рассказавшего о «планах» въехать в Москву на танках.

«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!» – написала Захарова в Facebook.

Ранее Омелян, комментируя инициативу о создании единого транспортного пространства с Россией, заявил, что он обязательно побывает в Москве на танках «вместе с союзниками».

Сенатор Алексей Пушков ответил Омеляну, напомнив, что «всерьез въехать в Москву» собирался лишь Адольф Гитлер, и выразил уверенность, что «киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму».