За сутки в России четыре самолета столкнулись с птицами

В среду сразу четыре российских авиалайнера столкнулись с птицами во время полета, самолеты не получили критических повреждений, сообщил источник.

Два инцидента зафиксированы в Шереметьево – на самолетах, прилетевших из Калининграда и Хельсинки. Еще два произошли в среду вечером в Магасе и в Красноярске, передает «Интерфакс».

Самолеты не получили критических повреждений, их не стали отстранять от полетов.

Ранее СМИ сообщили, что эфиопский авиалайнер Boeing-737 MAX 8 мог разбиться после столкновения с птицей или другим посторонним объектом.