Бронемашина Нацгвардии врезалась в группу протестующих в Каракасе

Бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в Каракасе.

На кадрах, показанных телеканалом TVV, можно увидеть, как автомобиль врезается в группе безоружных людей, проезжает по упавшим, а после покидает место происшествия, передает ТАСС.

На видео также можно увидеть, как пострадавшим пытаются оказывать помощь остальные протестующие. Информация о количестве пострадавших и погибших пока не озвучивалась.

!!! Intense clashes, a Venezuelan military vehicle just drove into a crowd of civilians on the highway. #Venezuela pic.twitter.com/pcSTd3TwMf — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 30 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро удалось подавить военный переворот.

Напомним, после призыва Гуайдо к выходу военных и их семей на улицы начались волнения. Властям республики пришлось оказывать сопротивление группе военнослужащих-предателей. Власти заявили о попытке госпереворота. Россия призвала радикальную оппозицию в Венесуэле отказаться от насилия, избежать беспорядков и кровопролития.