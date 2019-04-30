Москва призвала оппозицию Венесуэлы отказаться от кровопролития

Россия призывает радикальную оппозицию в Венесуэле отказаться от насилия, избежать беспорядков и кровопролития, заявил российский МИД.

«Радикальная оппозиция в Венесуэле вновь обратилась к силовым методам конфронтации. Вместо мирного урегулирования политических противоречий взят курс на разжигание конфликта, провоцирование нарушений общественного порядка, столкновений с участием вооруженных сил», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство призывает отказаться от насилия, избежать беспорядков и кровопролития.

«Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне», – заявили в МИД.

Также Россия подтвердила позицию в пользу «политических, цивилизованных путей разрешения внутренних разногласий» гражданами Венесуэлы. В заявлении содержится призыв ко всем членам международного сообщества и ближайшим соседям Венесуэлы поддержать возвращение республики «на путь стабильного и поступательного развития через диалог всех ответственных политических сил страны».

«Считаем также крайне важным объективное освещение развития венесуэльских событий. СМИ не должны множить фейки, превращаться в послушный инструмент ангажированных политических сил, нацеленных на эскалацию напряженности в Венесуэле», – заявил МИД.

Во вторник власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота, устроенной небольшой группой лояльных оппозиции военных. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных и их семьи выйти на улицы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное руководство страны верно легитимным властям республики.