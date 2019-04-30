Соединение РВСН в Йошкар-Оле полностью перевооружили «Ярсами»

Йошкар-олинское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перевооружено ракетными комплексами «Ярс», также проводится перевооружение на «Ярсы» Иркутского и Бранаульского соединений, сообщили в Минобороны.

«В соответствии с плановыми документами Минобороны России проводится перевооружение очередного полка Йошкар-Олинского ракетного соединения на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс». Сегодня в полном составе ракетный полк заступит на боевое дежурство, таким образом, перевооружение дивизии будет завершено в полном объеме», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В ведомстве сообщили, что за последние годы благодаря поступлению пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами были обеспечены устойчивые темпы перевооружения группировки РВСН. Сейчас перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» ведется в Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях.

В феврале РВСН проводили учебно-боевой пуск МБР «Ярс» на космодроме «Плесецк».