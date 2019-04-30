Захарова посмеялась над интервью британского сыщика о Скрипалях

Официального представителя МИД России Марию Захарову развеселило интервью экс-главы отдела по особо тяжким преступлениям и отдела экстрадиции Великобритании Ника Вамоса, касающееся дела Скрипалей.

«Я сейчас изнемогу вся от хохота. «У них в Британии правило есть: в преддверии какого-то разбирательства надо постараться, чтобы в СМИ попало как можно меньше информации о деле». Что могу сказать, плохо там в Британии постарались – в СМИ попало как можно больше информации о деле», – прокомментировала Захарченко в своем Facebook интервью Вамоса «Новой газете».

По ее предположению, сведения следствия по делу Скрипалей в прессу попадали умышленно, более того, это были «управляемые утечки».

Также она оценила слова Вамоса, касающиеся высказываний британских и российских политиков о ходе расследования.

«Как вам пассаж о том, что «в отличие от российских властей, британские политики осторожны в этом смысле, они не комментируют такие громкие дела, говоря: это решение суда, а не наше»? Это же просто какое-то 1 апреля наступило в «Новой газете»! Забыли, видимо, напомнить британскому специалисту, что вся история со Скрипалями началась с обвинения России, сделанного в британском парламенте премьер-министром Мэй?» – заметила Захарова.

В марте 2018 года, согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия. Москва категорически отрицает эти обвинения, а глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в связи с отсутствием доказательств вины России дело Скрипалей рассыпается на глазах.