В ООН призвали создать гумкоридоры для вывода мирных граждан из зоны боев в Триполи

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно прекратить огонь в Ливии и создать гуманитарные коридоры, чтобы вывести гражданских лиц из зоны боевых действий в Триполи.

«Существует срочная необходимость создания безопасных гуманитарных коридоров для вывода подавших в ловушку мирных граждан. Поэтому я хочу призвать к незамедлительному прекращению огня и возобновлению политического процесса», – заявила Бачелет.

Видеообращение верховного комиссара распространила пресс-служба женевского офиса ООН, передает РИА «Новости».

Ранее Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара активизировала нанесение авиаударов по предместью Триполи.

Напомним, после гибели Муаммара Каддафи в Ливии продолжается политический кризис. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: в столице Триполи (на западе) находится сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии, которым руководит премьер-министр Фаиз Сарадж, а в городе Тобрук (на востоке) находится парламент, который опирается на Ливийскую национальную во главе с маршалом Хафтаром.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи. Ситуацию с наступлением подробно рассматривала газета ВЗГЛЯД.

При этом Госдеп США обвиняет Россию в тайной поддержке Хафтара. Представители Москвы и армии Хафтара опровергают эти заявления. При этом американская делегация выступила против предложенной Великобританией резолюции, в которой Ливийская национальная армия под командованием Хафтара называлась виновником эскалации конфликта.