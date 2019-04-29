Армия Хафтара активизировала авиаудары по предместью Триполи

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в последние два дня активизировала нанесение авиаударов по предместью Триполи, сообщает Associated Press со ссылкой на ливийских чиновников.

ЛНА атаковала военизированное формирование «Навази», поддерживающее Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, в семи километрах от Триполи, передает «Интерфакс».

Накануне в соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС ЛНА Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.

В начале прошлой недели стало известно, ЛНА начала вторую фазу наступления на Триполи.