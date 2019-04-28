Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига

В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.

Видео публикует Telegram-канал WarJournal.

Отмечается, что было нанесено несколько ударов.

9 апреля также сообщалось, что авиация ЛНА обстреляла международный аэропорт Триполи. Удары наносились по самолетам Правительства национального единства.

21 апреля аэропорт Митига возобновил работу.